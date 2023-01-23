『カナダグース ダウンジャケット JASPER【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 17分に出品され03月08日 08時 17分に終了予定です。即決価格は25,500円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CANADA GOOSE(カナダグース)

JASPER(ジャスパー)ダウンジャケット



カラー:ブラック



サイズ: S 実寸

着丈 81cm × 胸囲 106cm × 肩幅 45cm

裄丈 88cm ×袖丈 66c





フードの毛もたっており

袖も綺麗な状態です



使用回数、6回程度

喫煙もせず、ペットもおりません



＊すり替え防止のため、ご購入後のキャンセル・返品等はお受けしておりません。



モデル···JASPER



ライン···通常ライン_無地



サイズ···S





カナダグースダウンジャケットJASPER

定価: -



#カナダグースダウンジャケットJASPER





カラー···ブラック



モデル···JASPER



ライン···通常ライン_無地



サイズ···S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース

ダウンジャケット

JASPER