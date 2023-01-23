『美品！本革トレンチコートGIORGIO BRATO 38【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 22時 29分に出品され03月23日 22時 29分に終了予定です。即決価格は45,080円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 週末値下げ25000円→23900円！

ファー取り外し可能なので、

シンプルなレザージャケットとしても着用できます！

この季節から、春まで着られます。



とても可愛い✖️かっこいいレザーコートです！

38サイズ

私は165センチ51キロでちょうど良かったです。



珍しいトレンチコートタイプのレザージャケット。

首元のファーは取り外し可能で、ファーがベージュの色は珍しく、お店の方は限定商品と話していました。



数年前に

原宿のビーセカンドというセレクトショップで

19万程で購入。



子羊の皮なので柔らかく、着るほど形に馴染んでくると思います。

裏地がニットになっており、あたたかいです。

毛玉もあまりなく、綺麗な状態です。





子供がいて、着る機会が減りましたので、

お譲りします。



カラー···ブラック

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

素材···本革

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···秋、冬



#GIORGIO BRATO

#ジョルジオブラット



【GIORGIO BRATO（ジョルジオ ブラット）】

イタリアの革職人の家系に生まれ、2003S/Sシーズンより、

父親から事業を引継ぎ、自身の名を冠したブランド、ジョルジオ ブラットを設立。

レザー職人として約20年の経験を積み、レザーに関していえば、衣服のフォルム、染料の手法などレザーの技術は最高レベルに引き上げられた。

この技術からヴィンテージテイストで、ブランド独自の雰囲気が生まれる。

ジョルジオ ブラットのレザーは使い込むごとに自然な風合い、独特の味わいと色の変化がでて、柔らかくなる性質を持つ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジョルジオブラット カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品！本革トレンチコートGIORGIO

BRATO

38