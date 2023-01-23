『ORCIVAL | クルーネック インナーダウンブルゾン WOMEN【2】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 21時 06分に出品され05月11日 21時 06分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。



※ごめんなさい、お値下げ交渉お控えください※

23年版購入【L】サイズ。

ルミネのビショップにて購入。

収納袋付持ち歩きに便利なインナーダウン。

少し大きめサイズが欲しい方、必見です！



毎年人気のORCIVAL | クルーネック インナーダウンブルゾン WOMEN



別のものを購入したため、手放します。

着用回数は3回くらいです。

はっきりした金額は失念しましたが、約22,000円で購入しました。



（同類ダウンのダントンと比べると）こちらは少し丈が短めです。

ウェーブ体型でスカート多用の私にはこれがぴったりでした！同じようなウェーブ体型さんに是非おすすめです。

コンパクトにして持ち歩き収納に便利な専用の袋もあります！



！ご注意！

右側の下腹部表面に小さなすれがあります。

完全な状態をお求めの方はご注意ください。

（写真で指差ししているものと、赤丸で囲んだものとなります。）



60サイズ荷物としてお送りする予定です。



以下、オフィシャルサイト（24年版）より情報転載です。私の購入したのは23年のため、軽微な変更が生じておりましたら申し訳ないです、ご参考程度にお願いします。



【サイズ】2（一般的にLサイズ）

身幅:51

肩幅:42

着丈:52.5

袖丈:58.5



約160cm、60kg前半台に、ウェーブ体型、上半身は細身なこともあり、1も2も着れました。試着した限り1はぴったり、2は少し余裕あり。冬は着込むこともあるかと）2を選択した次第です。ご参考までに。



＜デザイン＞

- ノーカラーのライトダウンブルゾン

- レギュラーフィット

- シングルジップフロント / ビスロンファスナーを採用

- ファスナーポケット

- 裾にゴムスピンドル

- アクセントになるブランドロゴ

- 秋から春までの長いシーズンに対応

- 携行に便利なスタッフバッグが付属



＜素材＞

- 高密度のポリエステルタフタ

- 高級感のある微光沢

- 薄手 / 軽量



ブランドORCIVAL オーシバル

素材表地：ポリエステル100％ 裏地：ナイロン100％ 詰物：ダウン90％ フェザー10％

原産国中国

カラーBLACK ブラック



#オーシバル

#インナーダウン

#レディース

#Lサイズ

#ウェーブさんおすすめダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: オーシバル

カテゴリ ファッション

レディース

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