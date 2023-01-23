『レーヨン 100% ベージュ ストール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 06分に出品され03月31日 23時 06分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【素材の特性】

このストールは、100%レーヨンで作られており、軽やかで柔らかな手触りが特徴です。肌触りが良く、長時間の着用でも快適です。



【デザイン】

ベージュのグラデーションが美しいデザインで、様々なスタイルに合わせやすいアイテムです。シンプルなコーディネートにも華やかさを加えます。



【お手入れ方法】

水洗いが可能ですが、色落ちの可能性があるため、注意が必要です。洗濯表示に従ってお手入れを行ってください。



- 色: ベージュ

- 素材: レーヨン 100%





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ レーヨン

100%

ベージュ

ストール