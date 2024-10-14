『週末限定値引き！美品 llbean Fairfield Jacket Lサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 44分に出品され03月04日 05時 44分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 llbean Fairfield Jacket

昨シーズンに購入後、屋外で3回ほど着用した程度です。

プリマロフト



L着丈73肩幅58胸囲133 袖丈62 アームホール 65.5



#newbalance

#nike

#puma

#thenorthface

#snowpeak

#patagonia

#mountainhardwear

#colombia

#gramicci

#montbell

#coleman

#chums

#pendleton

#millet

#marmot

#descente

#arcteryx

#nanga

#sierradesigns

#filson

#primaloft

#mountainreserch

#outdoorreserch

#karrimor

#snagpack

#wildthings

#mammut

#jackwolfskin

#hellyhansen

#manastash

#gohemp

#outdoor

#ニューバランス

#ナイキ

#プーマ

#ノースフェイス

#スノーピーク

#パタゴニア

#マウンテンハードウェア

#コロンビア

#グラミチ

#モンベル

#コールマン

#チャムス

#ペンドルトン

#ミレー

#マーモット

#アークテリクス

#ナンガ

#シェラデザイン

#フィルソン

#ecwcs

#プリマロフト

#ブリーフィング

#アウトドアリサーチ

#マウンテンリサーチ

#fca

#カリマー

#ゴールドウィン

#アンドワンダー

#ワイルドシングス

#マムート

#ジャックウルフスキン

#ヘリーハンセン

#マナスタッシュ

#ゴーヘンプ



種類···ダウンジャケット



性別···メンズ



特徴···保温/防寒,防風



他のサイトにも掲載しています。

※2024.10.14には価格を戻します。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エルエルビーン

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

登山ウェア・アウトドアウェア タグ 週末限定値引き！美品 llbean

Fairfield

Jacket

Lサイズ