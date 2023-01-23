『19SS Needles CHORE COAT ニードルズ カバーオール M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 03時 08分に出品され04月17日 03時 08分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 19SS Needles Chore Coat-Aizu Tsumugi ニードルズ カバーオール M



【Needles(ニードルズ)】



1995年スタート。NEPENTHES代表 清水慶三がデザインを手がける。

自身が30年以上に渡って世界各国でバイイングに携わり、またその経験によって熟成された世界観を投影するブランドとして発足。

パーソナルな視点からのコレクションは日本のみならず世界から注目されています。 また2010年にはコレクション内の新たなラインとして「REBUILD by NEEDLES」を設立。

過去に大量生産され、現在では生かしにくい洋服を、リビルド(再構築)することにより新たな洋服へと蘇らせています。

さらに昨今では、世界で活躍するアーティストとのコラボレーションや、世界規模のフェスにも出店するなど活躍の場を広げている。



サイズ：M

身幅60cm 着丈71cm



素材：コットン100%



品番：EJ097



243211804202 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ニードルス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 19SS

Needles

CHORE

COAT

ニードルズ

カバーオール

M