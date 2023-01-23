『HERMES エルメス スカーフ シルク ツイリー ブラウン ベージュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 04時 06分に出品され03月24日 04時 06分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カバンに巻いていたところタグが取れてしまいました。



商品名HERMES シルク スカーフ ツイリー EX-LIBRIS

商品詳細

MADE IN FRANCE

サイズ4.7cm(幅)x85cm

カラーベージュ

素材シルク100％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMES

エルメス

スカーフ

シルク

ツイリー

ブラウン ベージュ