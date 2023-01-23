『OVERCOAT 比翼 ウールシャツ ライトイエロー 大丸製作所【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 31分に出品され03月18日 14時 31分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···イエロー

柄···無地

カラーデザイン···レギュラーカラー



DROPPED SHOULDER TOP SHIRT



肩幅 49

身幅 54

着丈 79

袖丈 60cm



サイズ: 1

色: イエロー



試着程度の美品です。



たたみジワはご容赦ください。

過度に神経質な方はご購入をお控えください。



◆着画は掲載できませんのでご了承ください。

◆専用や取り置き等の独自ルールには対応しておりません。

◆価格交渉を希望する方は、金額を必ずお知らせください。あまりに常識的でない価格で交渉される方には返答せずにブロックいたします。

◆実物と写真とで色の見え方が異なる可能性があります。色が異なるという理由での返品は受けかねますので、気になる際は購入前にご質問下さい。

◆返品は受け付けませんのでご了承の上ご購入下さい。

◆ 質問がありましたらご購入前にお願いします。購入後に質問されても返答はいたしません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: オーバーコート

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ OVERCOAT

比翼 ウールシャツ ライトイエロー 大丸製作所