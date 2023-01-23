『美品★ROPE｜定価2,8万 ストレッチウールリバーハーフコート コクーン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 02時 15分に出品され03月31日 02時 15分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ROPE ロペ

ストレッチウールリバーハーフコート

コクーンシルエット ミドル丈

ウール50% 定価28,600円

アイボリー ホワイト



▼状態 着用に伴う自然な毛羽立ちはありますが、

汚れやほつれはなく、

全体的に状態の良いお品です。





※綺麗な商品を揃えておりますがあくまで中古品であるため、過度に状態を気にされる方、完璧をお求めの方はご遠慮いただけますと幸いです。



▼参考定価

28,600円



▼素材

毛 50% ポリエステル 21%

ナイロン 20% ポリウレタン 9%



▼カラー

アイボリー



▼サイズ

38



▼実寸サイズ

肩幅…54cm

身幅…64cm

着丈…70cm

袖丈…51cm



ヒップがすっぽりと隠れるミドル丈のフードコート。ゆったりとしたエフォートレスなシルエットに、後ろ身頃をコクーンシルエットにすることで、モダンで構築的なシルエットを演出。



また端の始末をリバー仕立てにしていますので、軽さとストレッチ性を兼ねそろえた、モダンでストレスレスなコートに仕上がっています。



タテヨコの伸びるストレッチ生地を二重織にすることで、ジャージのような伸びと圧倒的な軽さが特徴の素材。 ストレスレスでアクティブに活用できるミドルコートとしておすすめの素材感です。



ワイドパンツやスッキリとしたスカートでモダンなスタイリングから、分量感のあるスカートでフェミニンなスタイリングまで様々なスタイリングで着用いただけます。



⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎



▼アウター一覧はこちちらです

#SuzyFashionアウター



⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎

OT0130 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロペ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品★ROPE｜定価2,8万

ストレッチウールリバーハーフコート

コクーン