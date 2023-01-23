『【新品】JOSEPH ドビージャージー ステンカラーコート M/グレー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 09時 58分に出品され04月13日 09時 58分に終了予定です。即決価格は33,145円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年の冬に西武池袋店で購入したステンカラーになります。



未使用の新品になります。

タグも付属しており、ハンバーとカバーもお付けします。



以下詳細になります。



【メーカーサイトより引用↓↓】

ドビージャージー ステンカラーコート

オールラウンダーなジャージーコート

2023年モデル



■デザイン

ベーシックな膝上丈ステンカラーコート。フロントはボタン仕様の比翼仕立てで、ビジネスからカジュアルまで使えるアイテム。ジャケットの上から羽織れるサイズ感。



■素材

猫足と呼ばれる組織柄をダブルジャガードで表現したジャージー素材。ウールの持つ起毛感と、レーヨンのしなやかな素材感が温かみをキープしながら、ストレッチ性も加わり、やわらかな着心地。繊細で滑らかなタッチの生地は、毛羽立ちを少なく分量を調整し軽量に仕上げました。

今シーズンはウール糸を太くすることで光沢感を増しより高級感のある素材へアップデート。



■スタイリング

軽量なウール系ジャージ素材で汎用性が高いコート。同素材やウール系と合わせると暖かみが増し、レザーやナイロン系のサラッとした生地との合わせでシャープさが出ます。



■価格 ： 99,000 税込

■カラー： グレー

■素材 ： 画像に掲載

■サイズ： 画像に掲載



※参考URL：

https://crosset.onward.co.jp/items/CCJHSW0402?cc=075&cid=ds_gg_pla_20201201_001&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA6vaqBhCbARIsACF9M6miyMxXfidcmmLVRJ-g4Om8Vhh4ITaiuXT7SgHfRr4gRPl28DbmyKMaAoRJEALw_wcB

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既に限界まで価格を下げているので、本商品の値下げ交渉、及び購入後のクレーム・返品はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ジョゼフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】JOSEPH ドビージャージー ステンカラーコート M/グレー