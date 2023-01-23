『うさうさき様専用おまとめページ インディヴィダウンコート＆ダコタキューブ【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 16時 59分に出品され04月03日 16時 59分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品説明



①INDIVI〈インディヴィ〉

②ダコタ〈キューブ〉ショルダーバッグ





※こちらはうさうさき様専用ページとなります。



■ブランド

INDIVI

インディヴィ

（ワールド社）



■色

ベージュ（カーキがかったベージュ）



■サイズ

表記38



■平置き寸法（約cm）

着丈（フードの付け根背中心）86

肩幅40

身幅46

袖丈60.5

※素人の採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。



■素材

表地 ポリエステル100%

中綿 ダウン90% フェザー10%

毛皮 ブルーフォックスファー



■状態

キズや目立った汚れなどなく、使用感の少ない綺麗なお品です。

内側も綺麗です。

裾付近に極薄い汚れがあります。（画像16）

画像をご確認いただきご判断ください。

※万が一見逃した汚れなどがあった場合、ご容赦いただける方のみご購入ください。



◆注意点◆

（以下をご了承くださる方のみご購入ください。）



・自宅保管の中古品です。

使用感のイメージ違いなどの理由でのご返品・クレームはお控えください。



・多少の採寸誤差を気にされる方はご購入をお控えください。



・写真や説明文をよくご覧頂きご納得の上でのご購入をお待ちしております。

細かな点が気になる方はご購入はご遠慮ください。



⭐︎他にもルイヴィトン、バーバリー、シャネル、エルメス、フォクシー、ラルフローレンなどの洋服や靴、バッグなどを出品しています。

⭐︎同時購入でおまとめ値引きを致します。



※プロフィールをお読みいただき、ご納得の上でのご購入をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: インディヴィ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ うさうさき様専用おまとめページ インディヴィダウンコート＆ダコタキューブ