『新品 アプワイザーリッシェ バックベルテッドコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 53分に出品され03月30日 13時 53分に終了予定です。即決価格は13,845円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用、タグ付き

アプワイザーリッシェ

バックボリュームベルテッドコート



バックスタイルにボリュームを加えたデザインがポイントになったコート。

シャープな襟やダブル仕様のフロント、全体をほどよく引き締めるベルテッド仕様もアクセントに。

ガウンっぽくさらっとラフに羽織るだけでもサマになる、大人コーデにマストな万能アウターは、ワードローブにおさえておくと重宝します。



定価 53900円税

カラー グレージュ

サイズ Mバスト104.5cm｜袖丈袖丈：｜肩 幅38cm｜総丈111.5cm

素材：表地 毛100% 裏地 ポリエステル100%

原産国：日本



公式サイトにて購入しましたが、別のコートも購入し、必要なくなったので出品します。

お値下げ不可です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アプワイザーリッシェ

カテゴリ ファッション

レディース

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