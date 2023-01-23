『コムデギャルソンオムプリュス 02AW モーニングコート ロングジャケット M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 48分に出品され03月12日 14時 48分に終了予定です。即決価格は13,950円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品特徴

COMME des GARCONS HOMME PLUS

02AW カットオフモーニングコート



前身から後身にかけてカーブを描く朝の礼服



シーズンテーマのフォーマルをコムデギャルソンらしくアバンギャルドに解釈したカットオフデザインになっています



また、背面にカーブラインを採用し、パターンにもこだわりを感じる作りになっています



AD2002

2002年秋冬

02-03AW

4つの黒期

旅・赤と黒・フォーマル・音楽

ブラック/Black



アーカイブ

スワローテール

フォーマル

タキシード

ジャケット

ロング



前、後ろに複数穴あきあり

※穴あきについてはディテールなのかダメージなのか判断が難しい部分になります



管理番号:GA11148



◆ブランド

COMME des GARCONS HOMME PLUS

コムデギャルソンオムプリュス



商品番号

PG-J068

AD2002



◆コンディション

ランク:【CD】

S:未使用及び殆ど使用感なし

A:非常に状態の良い中古品

B:比較的綺麗な中古品

C:一般的な中古品

D:難あり、訳あり等(理由別途記入)

前、後ろに複数穴あきあり

※11〜13枚目をご参照ください

※感じ方には個人差がございます。リユース品にご理解いただけますようお願いいたします



◆サイズ

mens/womens

【mens】

表記:【M】

肩幅45.5

袖丈66

身幅52

着丈105

平置き実寸(cm)



※素人採寸の為多少の誤差がございます



◆色

gray

グレー



◆素材

毛100%

キュプラ100%



◆ 配送方法

佐川

or

メルカリ便



◆その他

正規品真贋済みの大手ブランド販売店にて購入しました^^



気になる点等ございましたらお気軽にご相談ください♪

できるだけ真摯に対応させて頂きます^^



※先着の購入者様が優先となりますのでご了承ください



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カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コムデギャルソンオムプリュス 02AW

モーニングコート ロングジャケット

M