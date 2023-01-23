『Ｙ様専用 激レア NBA オーランドマジック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 05時 45分に出品され03月05日 05時 45分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入。



プロプレイヤーズ、激レアの肉厚のダウンジャケットです。





NBA好きにはたまらない逸品だと思います。



これからの時期にオススメです。



中古、古着のためご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Ｙ様専用 激レア NBA

オーランドマジック