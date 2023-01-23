『daiwapier39 Tech Anglers Open shirt 黒 M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 14時 53分に出品され03月06日 14時 53分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER39 BJ-57021

オープンカラーシャツ



サイズ：M



カラー：ブラック



状態：破れ、シミ等はございませんが、春夏場に一回の頻度で着用していましたので多少の使用感はあると思います。

未使用ではございませんので、ご理解ある方のみご検討を宜しくお願い致します。



ポケットも多数ついており、ハンドウォーマーポケットやサングラスホルダーなど機能的にかなり使いやすく、着用についてもストレスなく着用できます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ daiwapier39

Tech

Anglers

Open

shirt

黒

M