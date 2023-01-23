『【希少 美品】ポーター タンカー カメラバッグ ショルダーバッグ アイアンブルー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 23時 38分に出品され03月04日 23時 38分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

PORTER(ポーター)



【商品】

タンカー カメラバッグ ショルダーバッグ

一眼レフ デジタルカメラ

メンズ レディース ユニセックス



【色】

アイアンブルー ネイビー

青 紺



【サイズ】

縦: 約17cm

横: 約26cm

幅: 約16cm

ショルダー長さ: 約33〜63cm



【状態】

目立った傷や汚れなし

ショルダー金具の塗装に若干の剥がれがございますが、それ以外に目立った傷や汚れのない美品です。気持ちよくお使いいただけます。

中古品ということをご理解ください。



【配送方法】

ビニール袋に入れて防水し、その上から緩衝材で包み、最短で即日、遅くても翌々日にはメルカリ便で発送致します。



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

鑑定済み商品



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早めの発送を心がけておりますので、よろしくお願いします‼︎



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#コジマのバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【希少 美品】ポーター タンカー カメラバッグ ショルダーバッグ アイアンブルー