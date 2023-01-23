『SHARP 空気清浄機 FU-P50【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 19時 56分に出品され03月10日 19時 56分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHARP 空気清浄機 FU-P50



ほぼ未使用の美品です。

説明書付きです。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い