『ジョンストンズ 新品 カシミヤ 大判ストール ニット オッター 国内正規品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 16時 15分に出品され04月22日 16時 15分に終了予定です。即決価格は13,572円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ジョンストンズ johnstons ユニセックス 日本限定 大判 サイドリブプレーン カシミヤ ニットストール ナノユニバース



カラー オッター

サイズ 70×180cm

素材 カシミヤ100%

定価42900円



カシミヤ100%のふっくらとした風合がやみつきになるストール。端のリブがさり気ないアクセントに。幅の広い大判サイズなので首元にグルっと巻いたり肩掛けしたり、ブランケット代わりにしたりとアレンジ自在。シンプルでスタイルを選ばないから、トレンドに左右されずに永く愛用できます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジョンストンズオブエルガン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ジョンストンズ



新品 カシミヤ 大判ストール ニット オッター 国内正規品