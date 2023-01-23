『手編雪駄 本革鼻緒 L 茶竹【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 12時 46分に出品され03月06日 12時 46分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【手編雪駄】

東北の大地で育った稲藁を手編みし、雪駄に仕上げております。全て職人の手編みの為、大量生産は出来ません。



夏は汗を吸うので涼しく、冬は足裏が暖かく、年中お使い頂けます。手編雪駄はビニールやい草と違い、履き心地、丈夫、さらに高級感もある素晴らしい逸品です。



サイズは商品名参照

鼻緒:黒本革

フチ:白(合皮)

クッション:スポンジ(ベージュ)

タイヤ底:イエロー

※サイズは男女兼用です。



和装だけでなくデニムにもよくあいます。



大変申し訳ございませんが、

SALEの為、交渉はでき兼ねます。



雪駄の手編みの特性上により個体差があります。ご了承ください。気になる部分がございましたら写真を追加いたします。



塩ビの雪駄とは違い、デパートで¥16280で販売されている雪駄です。



気になる方はご購入前にコメントお願い致します。



返品はお受けできませんので完璧をお求めの方はご購入をお控えください。



出品していない在庫品もございますのでお気軽にコメントください。



※お互い気持ちの良い取引がしたい為、低評価の場合、こちらの判断でキャンセルする可能性がございます。ご了承ください。



宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

着物・浴衣 タグ 手編雪駄

本革鼻緒

L

茶竹