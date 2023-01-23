『手編雪駄 本革鼻緒 L 茶竹【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 12時 46分に出品され03月06日 12時 46分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格7644円
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