『カシミヤコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 13時 08分に出品され03月12日 13時 08分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カシミヤコート

カシミヤ100%の立て襟コートです。



Wool markの認証あり

(ウールマークは、ウールマーク社が設定した品質基準を満たす純粋な羊毛製品に使用される羊毛業界の認証マークです。)



品質はとても良く、汚れもない状態も良いお品物です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

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レディース

ジャケット・アウター タグ カシミヤコート