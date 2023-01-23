『Supreme 19SS Waist Bag ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 14時 10分に出品され03月10日 14時 10分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 完売品・新品

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19ss Supreme® Waist Bag

購入者にプレゼント:supreme 手袋

購入先:snkrdunk



カラー：黒 Black ブラック



サイズ感の参考にして下さい。

横幅：約32cm

高さ：約17cm

奥行き：約5cm





オンライン・店舗共に即完売。

新品 未使用品です。

自宅保管品ですので画像にてご判断頂き、過度に神経質な方はお取引をご遠慮下さい。



フリマアプリ内でも正規品か疑わしい物が大量に出回っており、確実な正規品をお求めの方は是非どうぞ。



コーデュラ製品は生地が丈夫でしっかりしているので、この先も永くお使い頂けると思います。

シーズン・男女問わずお使い頂ける人気のアイテムです。



即購入可です。

ご検討の程よろしくお願い致します。



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209 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

19SS

Waist

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