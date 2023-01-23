『リーバイス ダウンジャケット 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 02時 09分に出品され03月17日 02時 09分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リーバイス

ダウンジャケット

ダウンコート

新品未使用



サイズ→S （JAPAN SIZE→M）

胸囲→88〜96cm

身長→165〜175cm

メーカー希望小売価格¥27.500-



カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···冬



小さく圧縮しての発送となります。



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#ジャンパー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ リーバイス ダウンジャケット 黒