『ディズニー ミッキーマウス 腕時計 DISNEY MPW-CLR 新品 限定品【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 19時 01分に出品され03月15日 19時 01分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ディズニー ミッキーマウス ウォッチ 腕時計 DISNEY MICKEY MOUSE WATCH 時計 MPW-CLR 新品 未使用



ケース(展示台)付き



限定品で、もうどのネットショップを探しても在庫が無い品です。



タグ付きの新品未使用ですが、店舗にてショーケース内に展示されていた展示品となります。



そのため実際には、展示による汚れや劣化があり、電池の有無までは保証しかねる品となっておりますので、事前にご承知おきくださいませ。



【型番】MPW-CLR【ケース】材質：プラスチック サイズ：約径30mm 重さ約：20g 【ベルト】材質：プラスチック

ベルト腕周り最少：11cm

ベルト腕周り最大：15cm【ムーブメント】クォーツ(電池式)【機能】留め具：中留穴留め式ピンバックル【防水機能】日常生活防水



ディズニー ミッキーマウス ウォッチ[DISNEY MICKEY MOUSE WATCH]世界中で愛され続けるDisneyデザインの腕時計。



６０年代にアメリカでキッズ向けに販売された流線型ケースを参照。インナーベゼル、リューズ、尾錠、インデックスにゴールドを用いて大人ミッキー使用に。ミッキーの顔も当時に使われていたコミカルな表情や赤い手袋も特徴です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

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