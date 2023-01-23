『THE NORTH FACE ザノースフェイス ヌプシ 韓国限定モデル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 30分に出品され03月31日 00時 30分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック ブルー グレー



モデル···NUPTSE JKT



素材・柄···ナイロン



サイズ···S



ノースフェイスヌプシの韓国モデルです

こちらで購入しましたが、バルトロを購入したので出品いたします

2回ほど着たのですが、日本のヌプシより暖かいような気がします

防風性があり、試しにほんの少し清潔な水をかけてみましたが、撥水性があるようです

多少の雨ぐらいだとしっかり撥水すると思います

なによりデザインがとてもカッコいいし人と被らないのでおすすめの一着です

状態は試着のみの新品をこちらで購入して、私が2回着用した美品です^ ^



・品名：THE NORTH FACE 1996 NOVELTY NUPTSE JACKET



・カラー：DPNDEEP NAVY



・素材：表地/ポリエステル100%

裏地/ナイロン100%

中綿/ダウン80%フェザー20%



・サイズ(cm)：着丈69.0 肩幅53.0 胸囲122.0 そで丈59.5



前のオーナーさんはバイマ購入とのことです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ザノースフェイス ヌプシ 韓国限定モデル