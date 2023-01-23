『極美品✨タンタ トートバッグ スワロフスキー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 15時 01分に出品され04月08日 15時 01分に終了予定です。即決価格は11,650円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アイテム】



TANTA タンタ

トートバッグ ハンドバッグ 切り替え

スワロフスキー 通勤 通勤 カジュアル

くま チャッピー SWAROVSKI



【サイズ】



横 35cm

縦 25cm

マチ 12cm





※平置きで採寸しております。多少の誤差はお許し下さい。

着画はお断りいたします。





【状態】



極美品になります。

目立ったキズ汚れはございません。

末長くご愛用いただけます。



基本的に鑑定、真贋済みの商品となります。ご安心してお買い求めください。



状態については主観の部分もございますので、写真にてご確認をよろしくお願いいたします。



＊写真では判断できない、不安な部分がありましたらお気軽に質問してください。



返品についてはプロフィールご確認ください。



【付属品】



なし



【カラー】



ブラック 黒



【素材】



レザー

キャンバス



【配送】



簡易包装にて発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了 承ください。



【購入元 】



当アカウントの商品はすべて以下から入手した物です。ブランド真贋鑑定済みショップ・古物市場・個人買取



お互いが気持ちの良いお取り引きが出来ればと思っております。

宜しくお願い致します。



カラー···ブラック



素材···本革



素材···キャンバス/コットン



特徴···マチあり



特徴···マチあり,横長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: タンタ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品✨タンタ トートバッグ スワロフスキー