『ダンヒル dunhill 美品 未使用品 微光沢 ネクタイ 斜めストライプ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 09時 41分に出品され04月09日 09時 41分に終了予定です。即決価格は10,218円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ☆商品説明等記載していますので最後までお読み下さい。

ショップ説明文にも注意事項等を記載しておりますので、そちらも併せて御読み下さい。



【商品名】ダンヒル dunhill 美品 未使用品 微光沢 ネクタイ イタリア製 シルク100% 斜めストライプ レジメンタル ワインレッド系ベース 赤系 G-004894



【サイズ】寸法（平置き）

9/144

幅/全長



【状態】商品ランク：S



カラー：ワインレッド系ベース 赤系

未使用品



【ランク説明】

S：新品・未使用品

A：傷・使用感・汚れのない美品

B：傷・使用感・汚れのあまりない綺麗なお品

C：傷・使用感・汚れの目立たないお品

D：一般的な傷・使用感・汚れのあるお品

E：やや傷・使用感・汚れのあるお品



（管理番号201004894）



☆当店商品に関する諸注意☆

★細かい状態を気にされる方、新品/完全美品をイメージされている方、神経質な方はご購入をご遠慮下さい。

★写真の物（現物）をお送りいたします。

★撮影に使用しているボディ（トルソーやヘッド）は商品に含まれません。

★素人採寸の為、多少の誤差が生じる場合があります。

★写真を御参照の上、御理解頂ける方のみ御購入下さい。

★他店舗併売品の為、在庫の無い場合が御座います。



●USED品(中古品)の御購入を御検討中の御客様へのお願い●

中古品には少なからずスレ・傷み・汚れ等がある場合が御座います。

出品するにあたって当方での基準を元に状態を判断/記載致しておりますが、

情報・状態の見落とし・記載漏れがあり、御購入者様のイメージと相違する場合がございます。

中古品の性質を十分に御理解頂いた上で御購入下さい。

基本的にこれらの理由による返品はお受けいたしません。

●商品に問題（汚れの見落とし等）がありました場合、御連絡下さい。返品・返金対応させて頂きます。

尚、商品に問題が無く、御客様の誤購入や個人的な理由による返品は御受け出来かねます。



☆他にも多数出品中です！☆

#PRECIOUSOPAL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダンヒル

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ダンヒル

dunhill



美品

未使用品

微光沢

ネクタイ

斜めストライプ