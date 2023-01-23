『TODAYFUL(トゥデイフル) オーバーチェックコート 36【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 00時 43分に出品され04月19日 00時 43分に終了予定です。即決価格は9,814円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TODAYFUL(トゥデイフル) オーバーチェックコート ロングコート チェスターコート





■ブランド

TODAYFUL(トゥデイフル)



■サイズ

36



■カラー

ブラウン



■素材

ウール(毛)60％

ポリエステル40％



ご覧いただきありがとうございます。



数回着用し保管しておりました。

傷や汚れなどなく綺麗な状態です。

中古品、自宅保管の為、ご理解頂ける方よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トゥデイフル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TODAYFUL(トゥデイフル)



オーバーチェックコート 36