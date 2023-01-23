『お値下げしますシャープ SHARP KI-P75YX 加湿空気清浄機 ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 09時 50分に出品され04月18日 09時 50分に終了予定です。即決価格は19,320円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャープ SHARP 加湿空気清浄機 プラズマクラスターNEXT搭載 2022年1月発売

[KI-P75YX-W (ホワイト系)]



コロナ対策のため2022年2月末に購入しましたが、使う機会を失ってしまったため出品です。

確認の為開封していますが一度出しただけで新品未使用品です！

未記入の保証書付きです。



外箱に送り状をそのまま貼り付けて発送致します！





↓以下引用情報です。↓

↓間違いがあった場合はご了承下さい。↓



【適用床面積の目安】

空気清浄：～34畳(56m2)

加湿空気清浄：プレハブ洋室～25畳(41m2)/木造和室～15畳(25m2)

プラズマクラスター：約18畳(約30m2)



【特長】

●高濃度プラズマクラスターNEXT搭載

●プレフィルター自動掃除機能

●無線LAN機能

●ココロエンジン(*見えない空気の状態をセンサーでみはって音声で伝えてくれます(入切・音量切換可))



【主な仕様】

●高感度ホコリセンサー：ハウスダスト(ホコリ・ダニのふん・死がい・カビの胞子・花粉)・タバコの煙・PM2.5(2.5μm以下の微小粒子状物質)などを検知

●ニオイセンサー：タバコや線香のニオイ・化粧品・アルコール・スプレー類などを検知

●温度センサー・湿度センサー：お部屋の温度・湿度を検知

●照度センサー：お部屋の明るさを検知

●集じん方式：ファン式

●加湿方式：気化方式

●加湿量：最大900mL/h

●タンク容量：約3.2L

●チャイルドロック

●電源：100V 50-60Hz共用

●電源コード長さ：約1.8m

●床置型

●カラー：ホワイト系

●外形寸法：幅395×奥行305×高さ650mm

●質量：約13kg



#SHARP

#KI-P75yx-W

#生活家電

#空気清浄 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用