『最終値下げ トイズマッコイ ミリタリーダウンパーカー【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 13時 17分に出品され04月07日 13時 17分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トイズマッコイ ミリタリー ダウンパーカーです。

着る機会が無い為、出品致します。

サイズ 36インチ



身長 174㎝ 体重64の私で、来た感じジャストサイズです。



大切に着て頂けるかた希望です



バズリクソン マッコイ フェローズ ウェアハウス

東洋エンタープライス チャンピオン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終値下げ トイズマッコイ



ミリタリーダウンパーカー