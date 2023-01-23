『エルメス カシシル カレジェアン レトル・エケストル グレー 緑 ローズ 新品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 00時 16分に出品され03月26日 00時 16分に終了予定です。即決価格は86,800円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◆2024年、エルメス直営店にて購入の本物です。



◆手袋をしての開封で一切触れておりません。



◆画像1〜4枚目はエルメス公式ホームページより



◆品名 カレジェアン カシミアシルク

《レトル・エケストル》



◆色 Gris Chiné / Vert / Rose

グリ シネ/グリーン/ローズ

※画像にてご確認ください

※画像加工はしておりません。



◆状態 新品



◆品番 H244039S 12



◆サイズ 136×137 cm | このカレジェアンは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。



◆定価 213,400円



エルメス直営店購入の本物及び新品です。



8ssi



素材···シルク



素材···カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス カシシル カレジェアン レトル・エケストル グレー 緑 ローズ 新品