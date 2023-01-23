『【KIRIさん用】 APEX Flex Hoodie Lサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 05時 54分に出品され04月09日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,423円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離のため出品します。

今年の夏にZOZOタウンで購入し着用することなく保管していました。

新品未使用ですが、神経質な方はご遠慮ください。



方向に伸縮する優れたストレッチ性と防風性を兼ね備えたリサイクルソフトシェル素材のフーディジャケットです。生地表面にはっ水加工を施すことで多少の雨に対応。高密度の生地をスマートなパターンで仕上げることで、動きやすさとスタイリッシュさを両立しています。不快な静電気を軽減する静電ケア設計です。



身幅:56

肩幅:45.5

着丈:72

袖丈:63.5

重さ:350



素材・柄···ナイロン



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【KIRIさん用】

APEX

Flex

Hoodie

Lサイズ