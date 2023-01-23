『アメリヴィンテージ BELT FLARE LONG COAT ブラウン フレア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 11時 52分に出品され03月18日 11時 52分に終了予定です。即決価格は11,667円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 昨年数回着用しました。



状態は毛玉などなく、全体的に綺麗かと思います。

裾部分に目立ちませんが、白っぽい部分があります。

最後のお写真でご確認ください。



完売商品になります。

お値引きはごめんなさい(´•ω•̥`)



AMERI定番のロングのフレアコートを今期のデザインにアップデート軽く柔らかな国内生地を使用した上質コートです。

着心地はもちろんですが、ウール100%なので保温性も抜群。

今期はダブルの仕様に上品なドット釦を使う事で、より一層重厚感あるコートに仕上がりました。



サイズ S

身幅53.5 肩幅38 着丈123 袖丈59.5



定価46,000円ほど



♡♡♡たくさん出品中です♡♡♡

↓↓

#NANNIG9ショップ



#アメリ

#アメリヴィンテージ

#AMERI

#amerivintage

#フレアコート

#フレアロングコート

#ロングコート

#マキシコート

#コート

#マキシ

#ウール100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アメリヴィンテージ カラー: ブラウン系/オレンジ系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アメリヴィンテージ

BELT

FLARE

LONG

COAT

ブラウン

フレア