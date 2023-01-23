『Maison Martin Margiela チェスターコート 36【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 08時 41分に出品され04月27日 08時 41分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 年々希少になるマルタンレーベルのコート 36サイズ

素材: ウール カシミア



タイトシルエットで、弱めのパワーショルダーがポイント。かなりスタイル良く見えます。



クリーニング後自宅保管していました。



毛玉ヘタレもなく、綺麗な状態です。



サイズ

肩幅 39cm

袖丈 61cm

身幅 42cm(x2)

着丈 100cm



カラー···ベージュ



着丈···ロング



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マルタンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Maison

Martin

Margiela

チェスターコート

36