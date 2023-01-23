『【限定出品】MAMMUT Barryvox バリーボックス ビーコン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 05時 44分に出品され03月08日 05時 44分に終了予定です。即決価格は13,260円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ▪️MAMMUT Barryvox



雪山登山、バックカントリーなどでは必須のアイテムです。



本体、専用ケース、説明書のセットになります。



定価 : 46,200円

購入 : 2023年2月(2回ほど使用)



専用ケースへの取り外しの際、多少傷がつきましたが

使用には全く問題ございません。





無駄を省き必要な機能だけを搭載した,3アンテナ式デジタルデバイスのBarryvox_は,簡単な操作で明確な指示を伝達します。広範な受信帯域と70メートルに及ぶ効果的なサーチストリップに加え,シンプルなインターフェイスと直感的な操作が特長です。さらに,読みやすいディスプレイや手袋をはめたままで操作可能なボタン,耐衝撃・耐破損性のハウジング,かつてないほどシンプルなビジュアルインターフェイスを備えたBarryvox_は,優れた性能と高度かつ使いやすい捜索ガイダンスを提供します





#MAMMUT

#mammut

#マムート

#Barryvox

#barryvox

#バリーボックス

#アバランチギア

#ビーコン 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山・クライミング用品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マムート

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

登山・クライミング用品 タグ 【限定出品】MAMMUT

Barryvox

バリーボックス

ビーコン