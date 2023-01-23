『24H以内発送 新品 黒L Micro Down Half Zip Hooded【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 23時 39分に出品され03月21日 23時 39分に終了予定です。即決価格は31,280円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〜24時間以内発送〜



完売品・新品

超人気モデル



他にもパーカー、スウェット出品中





Supreme® Micro Down Half Zip Hooded Pullover

supremeオンライン購入品



カラー：黒 Black ブラック



サイズ：L



サイズ感の参考にして下さい。

着丈：約65cm

身幅：約64cm



オンライン・店舗共に即完売。

新品・未使用品です。

自宅保管品ですので画像にてご判断頂き、過度に神経質な方はお取引をご遠慮下さい。



軽量ながらも耐摩耗性に優れた“Pertex”ファブリックのリップストップ生地を使用したダウンジャケットです。

裾にドローコードが付いているので、絞ればショート丈にも出来たりとシルエットの調整が自在。

ジャケット自体はとても軽いのに暖かく、これからの季節に活躍すること間違い無し。

男女問わずお使い頂ける非常に人気のアイテムです。

女性がオーバーサイズで着用されてオススメ。





即購入可です。

是非、ご検討の程よろしくお願い致します。





他にもsupreme商品を出品しておりますので、ご覧下さい。



#まとめ買い歓迎



不明点は必ず購入前に、納得されるまでお尋ね下さい。





商品説明文は全て私のオリジナルです。

無断転載・コピペを発見次第、規約に従い妥協無く対応致します。





シュプリーム

ボックスロゴ

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マイクロ

ハーフ

ジップ

ニューエラ

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サテン

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バーシティ

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エスロゴ

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ビーニー

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678 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 24H以内発送

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