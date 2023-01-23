『コーデュロイミックスパッファダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 17時 11分に出品され04月06日 17時 11分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げしました！



ZOZOTOWNで購入しましたが、サイズが合わなかったので出品します。



試着のみでタグもついています。



値下げ可です。



定価:37,440円



⚠️10月中に売れなかった場合出品を取り下げます。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: トミージーンズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ コーデュロイミックスパッファダウンジャケット