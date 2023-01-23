『美品♡【red valentino】ダウンコート ピンク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 05時 54分に出品され04月06日 05時 54分に終了予定です。即決価格は11,300円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品♡【red valentino】ダウンコート ピンク



2回着用済み。クリーニング済、ふかふかです。

すぐに着用可能な、とても綺麗な状態です。



ピンク色と、くるみボタンがアクセント。

着ていたら素敵だと、褒められました♡



春先にも着用できる、ピンクです♡

ライトダウンなので、春、秋、も可能です。



後ろに、ベロアの黒いリボンがついてます。

リボンは、取り外し可能です♡



ウエストが絞られて、スタイル抜群、着膨れなしです♡ とても、とても、可愛らしいです♡



⚫︎カラー ピンク



⚫︎サイズ 36（Sサイズ 細身です）

肩幅36cm

身幅43cm

着丈84cm



⚫︎素材 写真参照（自宅にて洗濯可能）



⚫︎状態 自宅にて保管

（クリーニング済み）

（すぐに着用可能な綺麗な状態）



※小さく畳んでの配送予定です。



上記の詳細をご確認下さり、中古品にご理解の上で、余り完璧をお求めにならない方に、ご購入頂けましたら、嬉しいです。



素材(詰め物)···ダウン

カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: レッドヴァレンティノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品♡【red

valentino】ダウンコート

ピンク