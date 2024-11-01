『無印良品 撥水ダウンジャケット Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 22時 51分に出品され04月09日 22時 51分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 無印良品

撥水ダウンジャケット

今季新作



アイボリー Ｌサイズ



表地：ポリエステル１００％

裏地：ポリエステル１００％

中わた：ダウン９０％、フェザー１０％



2024.11購入

新品未使用

タグは切ってしまいましたが試着のみです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ムジルシリョウヒン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 無印良品 撥水ダウンジャケット Lサイズ