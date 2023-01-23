『SEKAI NO OWARI セカオワ 深海 イヤーマフ 新品未開封【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 06時 03分に出品され03月21日 06時 03分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [サイズ]

本体:高さ17.5cm、横9.7cm、幅15cm



[素材]

ヘッドバンド表皮:合皮

ヘッドバンド内部:バネ鋼＋ウレタンフォーム

バンドエンド:ABS樹脂

金属アーム:スチール

アームジョイント:ABS樹脂

ハウジング:ABS樹脂（塗装）

イヤーパッドベース:ABS樹脂

イヤーパッド表皮:PVC

イヤーパッド内部:ウレタンフォーム

[原産国]

中国

[対象年齢]

4歳以上



SEKAI NO OWARI 深海 ARENATOUR

セカオワ ツアーグッズ イヤーマフ 1個



新品未使用です。



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メンズ

小物 タグ SEKAI

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