『未使用品！ オゾン除菌・消臭器 バスピースO3 TM-10MAC【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 51分に出品され03月21日 07時 51分に終了予定です。即決価格は22,074円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|新品、未使用
マイナスイオン発生器
¥ 13000
【空気清浄機】SHARP / プラズマクラスター KC-S50 2023年製
¥ 9116
シャープ 加湿空気清浄機 KI-PX100-W プラズマクラスターNEXT搭載
¥ 19000
【美品】使用期間少 Panasonic 加湿空気清浄機 F-VC70XT
¥ 10840
SHARP シャープ 加湿空気清浄機 KC-N50-W 2022年製
¥ 7800
Panasonic F-JML30-W WHITE
¥ 28980
シャープ加湿空気清浄機 KC-M511-W
¥ 13000
SHARP 加湿空気清浄機 KC-40TH4-W 〜18畳
¥ 10140
Panasonic ジアイーノ 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 F-SMV4100
¥ 19941
Panasonic F-JX1100V-W WHITE 新品未使用 ジアイーノ
¥ 17316
美品 COWAY コーウェイ AIRMEGA 空気清浄機 AP-1019C
¥ 8580
パナソニック ジアイーノ F-SMV4100 Panasonic ziaino
¥ 21243
【未使用】オゾン水スプレー COS-21A Aqua COS-21A ③
¥ 8658
ダイソン ピュア ホット＆クール
¥ 12870
【HRJ】puripot L1（インテリアライト型空気清浄機）
¥ 11050
SHARP KI-JX75-W シャープ 加湿空気清浄機 プラズマクラスター
¥ 8580
Panasonic パナソニック ジアイーノ 19年製 F-MV4100-SZ
¥ 14444
コロナ Sシリーズ コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 CD-S6321(C)
¥ 7020
落札価格22074円
263 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！