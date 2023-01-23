『【木村拓哉さん着用モデル】デュベティカ ジェライント 黒 サイズ52（XL）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 59分に出品され03月28日 16時 59分に終了予定です。即決価格は19,227円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 以前、木村拓哉さんがドラマで着用していたものの黒色になります。今年2月に神戸のタイガースブラザースで新品にて購入し、着用は数回です。とてもキレイな状態です。元々細身のため、177cm70kmの私で少し緩めに着用できました。



カラー...ブラック



種類...ダウンジャケット(ロング丈)



素材(詰め物)...ダウン



素材(詰め物)...ダウン, フェザー



身幅...61cm

着丈...90cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【木村拓哉さん着用モデル】デュベティカ ジェライント 黒 サイズ52（XL）