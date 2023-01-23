『CHATEAU PARKA BLACK LABEL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 20時 17分に出品され03月26日 20時 17分に終了予定です。即決価格は28,072円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2020年に正規店で購入。

いまはなき、ファーがついてます。



正規店で購入のハンガー着いてます。



数シーズンにわたって着用してますが、着用数は8回ほどになります。



肩幅 46

身幅 57

着丈 83.5

袖丈 68

袖口 29

重さ 1335



カラー···ブラック



モデル···CHATEAU PARKA



ライン···BLACK LABEL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CHATEAU

PARKA

BLACK

LABEL