『MaxMara STUDIO マックスマーラステュディオ 黒コート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 04時 01分に出品され03月29日 04時 01分に終了予定です。即決価格は23,320円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Max Mara STUDIOマックスマーラ ステュディオ 黒のロングコートです。



⚫︎素材：ヴァージンウール100%



⚫︎サイズ：40

着丈：約113.5cm

ベルト位置での幅：約46cm

肩幅：約39cm

袖丈：約61cm

※通常9号サイズ着用です。

※平置き採寸：素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。



返品は対応いたしかねます。

used、自宅保管にご理解の上、ご購入お願いいたします。



ご不明な点がございましたら、コメントお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マックスマーラステュディオ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MaxMara

STUDIO

マックスマーラステュディオ 黒コート