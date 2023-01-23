『☆新品未使用☆七緒掲載 キモノモダン 着物カーディガン 淡藤awafuji【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 05時 03分に出品され04月01日 05時 03分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※こちらお値下げはご容赦ください



kimono modernの大人気着物カーディガンです。購入したばかりですが、別の色を使うことにしたので新品のうちに出品いたします。



お色は水色と薄紫が混ざったような感じで、サイトのお写真（1〜4枚目）に近いと思います。

スッキリした色気と清潔感が感じられる、すごく素敵なお色です！



フリーサイズ（着丈75cm/ 裄70cm）

定価：21,780円

素材：ウールガーゼ（ウール100%）

購入時期：2024年11月



新品ですが個人の自宅保管品ですので完璧を求められる方はご遠慮ください。



※即購入OK

※返品はご遠慮ください

※発送時のたたみじわはご容赦ください



薄手で軽やかに見えつつ、けっこう暖かいです。

この商品の魅力は以下サイトの説明がわかりやすいかと思います。



--------------------------------

さらりと気軽に羽織れる、着物版「カーティガン」。もちろん、洋服の上にも羽織れる、和洋折衷タイプ。



羽織でもない、コートでもない。着物にカーディガン、という新しいカタチ。

畳めばコンパクトにまとまるし、バックにまるめて夜の外出に備えておくのもよいですね。

素材はウールガーゼ（ウール100%)細めの上品な糸で編まれたザックリした風合いに、ふんわりやさしい手触り。それでいてすとん、と程よい落ち感とドレープ感が魅力。



衿幅が広めなので、まるでストールをかけているようなドレープ感が出ます。

衿ぐりも着物に合わせて深めにデザインしているので、衿に沿ってゆったり羽織っていただけます。



袖口を縫い止めてしまうと「着物用」として用途が限定されてしまうため、袖口は洋服でも着用できるように、わざと縫い閉じず、開けたままにしています。袖口が空いているのが気になる方は、軽く縫い止めていただけるとよいかと思います。



カーディガンコートは、袖丈をゆったり包み込むデザインで、袖がシワになりにくい形状になっています。



軽くて、何といっても可愛い！薄いけれど、ちゃんと暖かさもあります。シワになる心配もないので脱いだ時にもポンと置けるし、羽織のように乳や羽織紐のバランスの心配も要らないので気軽に着られます。

------------------------------

くるり/ふりふ/撫松庵/木の花 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キモノモダン

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ ☆新品未使用☆七緒掲載

キモノモダン

着物カーディガン

淡藤awafuji