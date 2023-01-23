『archive fur grunge down parka y2k Red【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 07時 00分に出品され04月24日 07時 00分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚪︎size



表記「L」



肩幅 49cm

身幅 58cm

袖丈 66cm

着丈 69cm



※ 170cm 〜175cmくらいの方に

おすすめのサイズ感です。











⚪︎item





archive fur grunge down parka y2k

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⚪︎condition



汚れダメージはなく

比較的綺麗な状態です。



※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。





















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================================= 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ archive

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