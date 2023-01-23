『アンタイトル サイズ3 ウール ベルテッドコート グレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 35分に出品され03月13日 23時 35分に終了予定です。即決価格は10,517円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNTITLEDのシンプルなベルト付きコートです。



なめらかなウール生地でしっとり柔らかい手触りです。







■ブランド

UNTITLED



■size

サイズ3



■カラー

グレー



■平置き採寸（cm）

肩幅 41

身幅 49

袖丈 59

着丈 92



■素材

ウール 100%





目立った傷や汚れ等ありません。

中古品につき、小さな傷や汚れ等ある場合もあります。







4-1113070206 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アンタイトル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アンタイトル サイズ3

ウール ベルテッドコート グレー