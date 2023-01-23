『【極美品】HERNO ノーカラーコート 金ダブルジップ サイズ42 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 03分に出品され03月31日 09時 03分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

HERNO ヘルノ



【アイテム】

ノーカラーコート

スプリングコート

バッグロゴプレート

ゴールドダブルジップ

七分袖 ポケット付

大きいサイズ

入園式 入学式

卒園式 卒業式

七五三

フォーマル ビジネス



シンプルなシルエットにゴールドファスナーとバックのロゴプレートが目を引く一着です⭐︎

厚みのあるコットン生地に袖の切り替えデザインが高級感があります⭐︎

春、秋は一枚でさらっと羽織り、冬は中にインナーダウン等も着込めるサイジング⭐︎

お呼ばれやセレモニー等にも着用できる上品なコートです⭐︎



【サイズ】

表記サイズ 42(XL 2L相当)

着丈 約79cm

身幅 約49cm

袖丈 約59cm(肩の切替がない為襟の付け根から計測)



平置き実寸。

多少の誤差はご了承ください。



【カラー】

ブラック 黒



【素材】

[表地]

コットン 100%

[裏地]

アセテート 65%

ポリエステル 35%

イタリア製



【状態】

表地裏地ともにほとんど使用感なくとても綺麗な状態で、気持ちよく着用いただけます。

念入りに検品しておりますが、あくまでもused品となりますので神経質な方はご遠慮ください。



【発送方法】

ゆうゆうメルカリ便orらくらくメルカリ便

小さく畳んで梱包し発送いたします。

たたみジワ等はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極美品】HERNO

ノーカラーコート

金ダブルジップ

サイズ42

黒