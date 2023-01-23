『nestRobe ネストローブ ウールコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 08時 16分に出品され03月12日 08時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ネストローブで購入しましたハーフ丈のジャケットのような感じのコートです。



薄手で裏地も無く、軽いので車の運転にもあまり支障なく着ていました。



3、4回着用後ホームクリーニングしましたが、難は特に見当たりません。



お色はグレイッシュな感じのブラウンです。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ネストローブ カラー: ブルー系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ nestRobe



ネストローブ ウールコート