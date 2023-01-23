『真皮皮衣婦人服フード付き羊皮ジャンパー春秋コートスリム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 20時 08分に出品され03月30日 20時 08分に終了予定です。即決価格は11,934円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●状態 新品未使用



サイズ ワンサイズ



着丈55cm バスト104cm 肩幅41cm 袖丈55cm



色 実物は写真を参考してください。



★注意事項★



★沖縄、離島などは送料別途1500円請求いたします。ご理解の上ご入金手続きお願いいたします。



★複数の商品の購入をご希望の場合は、購入前にその旨をお伝えください。値引き等のご相談をさせて頂きます



★すべて平置きサイズです。若干の誤差ご了承ください。



★#PCの環境により、色の誤差が生じる場合がございます。カラー：実物は写真を参考してください。



?物流情報?



★4-7日後に発送一般的に、早い場合、一週間に届けます。一番遅かったら、十日で届く。



★天候のため物流が遅れた場合は、ご了承ください。



こんなシーンにおすすめ?



結婚式、二次会、披露宴、お呼ばれ、パーティー、同窓会、謝恩会、卒業式、卒園式、入学式、入園式、冠婚葬祭、七五三、お宮参り、フォーマル シーン、女子会、デート、婚活、オフィス、カジュアル、セミオケージョン、セレモニー



◇ 様々な方々にご愛用頂いております ◇

ママ?マタニティー?年代も様々◎(20代?30代?40代?50代の方) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

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ジャケット・アウター タグ 真皮皮衣婦人服フード付き羊皮ジャンパー春秋コートスリム