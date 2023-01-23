『【RINNE 輪廻】PC リンネ 日本ファルコム windows 未使用未開封【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 18時 29分に出品され03月27日 18時 29分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■配送商品

・RINNE



■コンディション【商品未開封】

・未使用未開封。手つかずの状態のため、快適なご使用をお約束いたします。

・商品表面目立った痛み、汚れなし。アルコール消毒クリーニング処理済。



■1～2日以内で発送

■配送方法：らくらくメルカリ便（段ボール梱包）

■日本国内正規品

■検品時清潔な手袋を着用

■アルコール消毒クリーニング処理済

■シールなどが付着していた場合でも、商品に影響ないクリーニング処理を施しております。

■当商品はクリスタルパック、プチプチ、梱包材の３重構造でお客様へ安全、安心にお届けいたします。

■新品できれいなクリスタルパックに包んでいることで、防水、ホコリ、輸送中の思わぬアクシデントに対して防げます。

■何か小さなことでも分からないことがございましたら、お気軽にご連絡ください♪ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>テレビゲーム>>>その他 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニホンファルコム